Graditi – Il Grand Tour del Grano, prima tappa venerdì 8 a Lioni.

Venerdì 8 luglio alle ore 10:30 avrà luogo la prima tappa del Graditi Tour prima presso il laboratorio “Le Vecchie Tradizioni” di Immacolata Di Paolo e a seguire nella Sala Consiliare del Comune di Lioni (AV).

Sarà l’occasione per conoscere i risultati del progetto Graditi – la cui finalità è utilizzare farine ottenute da grani antichi per nuovi prodotti ad alto valore salutistico per il consumatore, per la salvaguardia della biodiversità agraria e l’uso sostenibile del suolo – che vede come coordinatrice scientifica Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e come capofila l’azienda agricola Ottavio Lucifero, oltre alla partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr e di Città della Scienza.