Gran Galà della Pizza al Serino Summer Festival.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni torna sulla scena regionale, da lunedì 12 a venerdì 16 Agosto, con una veste rinnovata, il “Gran Galà della Pizza”. Infatti da quest’anno la kermesse evolverà nel “Serino Summer Festival”.

La location come sempre sarà quella della centralissima piazza mercato presso la frazione Sala di Serino.

La manifestazione è promossa dall’Associazione E20, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Serino attraverso l’Assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili e conta su diverse collaborazioni come quella con l’Associazione “IDEA Irpinia – #ideairpinia” e il Forum dei Giovani di Serino.

5 sere di spettacoli gratuiti dove si alterneranno ospiti nazionali ed internazionali che caratterizzeranno questa 3a, imperdibile, edizione.

Regina della manifestazione quest’anno non sarà soltanto la pizza, con i 4 forni presenti, ma una vera e propria area food dove sarà possibile degustare primi e secondi piatti della tradizione enogastronomica irpina e campana.

Per i golosi 2 novità che entusiasmeranno cuori e palati: i roccobabà ed i fiocchi di neve della pasticceria Poppella.

La manifestazione sarà presentata dallo show-men irpino Enzo Costanza, conosciuto in tutto il Paese grazie a trasmissioni televisive del calibro di “Zelig”, “La sai l’ultima” e “Striscia la notizia”.

Lunedì 12 si inizierà con la sfilata del noto brand nazionale di abbigliamento “Hitch Man” alla quale seguirà la 1a edizione degli “Irpinia Awards – Il premio delle eccellenze”. Successivamente si esibirà il comico, della trasmissione Rai “Made in Sud”, Gianni Lattore.

Martedì 13 sarà il momento del volto noto del jet set Francesco Monte il quale dopo un confronto con i fan presenti si relazionerà con il simpaticissimo Francesco Nuzzolino.

Mercoledì 14 avremo nostro ospite il re dei tamarri: Tony Tammarro che con i suoi intramontabili successi farà cantare e divertire il pubblico che verrà ad ascoltare quella che, per il momento, è la sua unica data in Irpinia.

Giovedì 15 protagonista della serata l’attore Alvaro Vitali in arte Pierino, tra i simboli della “commedia sexy all’italiana”. Figura che ha accompagnato l’adolescenza di intere generazioni che ancora oggi rivedono con piacere quelli che sono passati alla storia del cinema italiano come dei veri e propri cult.

Venerdì 16 finale a ritmo latino con la 3a edizione del “Gran Galà delle Danze Caraibiche”, con scuole proveniente da tutta la regione. La direzione artistica anche quest’anno è affidata al maestro, coreografo e ballerino Nicola Sabatino, giovane talento irpino protagonista, da anni, sui principali palcoscenici internazionali.

“<<Siate affamati, siate folli>> è l’incipit che ha caratterizzato la vita di Steve Jobs e che ha contraddistinto fin dalla sua nascita la nostra manifestazione.” – Così il Presidente dell’Associazione E20 Marcello Rodia che continua: “Con questo spirito quest’anno, nonostante il grande successo degli scorsi anni, ci siamo voluti rinnovare evolvendo nel Serino Summer Festival. L’ennesima sfida, portata avanti con umiltà ma altrettanta convinzione, che speriamo venga accolta favorevolmente. Importante per noi legare anche progetti di natura sociale alla manifestazione per questo abbiamo aderito alla campagna di raccolta fondi, lanciata da Don Luca Monti, per il progetto “Casa Moscati”.

“Grazie al Serino Summer Festival abbiamo finalmente fatto rivivere il centro cittadino, arricchendo il calendario degli eventi estivi irpini di un appuntamento che, ogni anno di più, si sta facendo conoscere sulla scena regionale.” – Spiega l’Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Marcello Rocco, che continua: “Stiamo realizzando un documentario di 10 minuti su Serino che; unitamente alle manifestazioni diffuse su tutto il territorio nel corso dell’anno e alla creazione dei percorsi di trekking, mountain bike e di arrampicata che stiamo portando avanti; siamo sicuri rappresenterà un’importante vetrina per il territorio e darà nuova linfa al tessuto turistico serinese.”