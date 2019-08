Guardia Sanframondi Divina Bellezza, il libro sulla terra del vino.

Costruire una narrazione per far conoscere al mondo quella “straordinaria gemma del Sud” che è Guardia Sanframondi, insignita del prestigioso titolo di Città del Vino 2019 insieme ai comuni limitrofi di Castelvenere, Torrecuso, Solopaca e Sant’Agata dei Goti.

È questo l’intento che ha animato la pubblicazione di un simpatico volume dal titolo: Guardia Sanframondi Divina Bellezza. Il libro, di sessanta pagine, edito dalla potente piattaforma di self-publishing Youcanprint (sulla quale è anche possibile acquistarlo), contiene brevi racconti, storie e saggi scritti da giovanissimi del posto, frequentanti il locale Liceo delle Scienze Umane “Galilei – Vetrone” e la Scuola Media “Abele De Blasio”.



I giovani scrittori sono stati coinvolti e coadiuvati dalle professoresse Angela Garofano, che è anche disegnatrice e architetto, alla quale si devono anche due illustrazioni che compaiono nel volume, e Lucia Gangale, storica e saggista, che ne ha curato la presentazione, nella quale, tra l’altro, scrive:

«Percorrendo queste antiche strade, così cariche di storia e di antichi palazzi, frequentando il guardiese doc, ti imbatti in un’umanità fortemente vocata all’accoglienza (che non ha caso da anni ormai considera come parte integrante della propria comunità gli americani, inglesi e scozzesi che hanno messo radici qui) e genuinamente solidale quando c’è da proporre e realizzare qualcosa che possa valorizzare questo paese.

L’idea di costruire delle narrazioni guardiesi, che prendessero origine dalla storia reale oppure dalla fantasia dei giovani del posto, mi è venuta da una semplice constatazione: il luogo ha bisogno di chi lo sappia raccontare. Intorno a questa piccola iniziativa si è scatenato un entusiasmo che non avevo previsto».

Informazioni

TITOLO: Guardia Sanframondi Divina Bellezza

DI: AA.VV.

COORDINAMENTO: Lucia Gangale, Angela Garofano

PAGINE: 60

PREZZO DI COPERTINA: 8,00 euro

EDITORE: Youcanprint

COME ACQUISTARE IL LIBRO: online su Youcanprint.it, Amazon, Ibs, Mondadori Store, La Feltrinelli, Libreriauniversitaria.it, Rizzolilibri.it, Unilibro.it