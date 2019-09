Giovedi’ 26 settembre 2019 Hilde Marie Holsen ad Avellino nella Cripta del Duomo; ingresso dalle 20.30.

L artista norvegese ritorna in città dopo 4 anni.

Un ringraziamento particolare a Don Enzo, parroco del Duomo, per l’ospitalità in uno dei luoghi più belli della città, e a Giancarmine Festa per la cortese disponibilità e collaborazione.

Hilde Marie Holsen aderisce all’iniziativa DPA – donazioni a progetti artistici

http://www.hildeholsen.com/