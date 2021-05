Hirpinia, il nuovo progetto di Francesco Montanile.

Hirpinia (Irpinia) è il titolo del nuovo progetto video-fotografico del musicista bolzanino Francesco Montanile e il fotografo appassionato escursionista Walter Giuseppe Können di Avellino, ma di origini austriache. E’ un progetto che nasce, tra l’Alto Adige e la Campania, per omaggiare i paesaggi naturali dell’Irpinia. Montanile, dopo aver realizzato un progetto simile pubblicato su you tube per l’Alto Adige (AltoAdige-Südtirol), luogo in cui vive, ora decide di farlo con una nuova composizione, per la sua terra d’origine. Si tratta di una musica ambient-strumentale realizzata appositamente per le foto dell’amico fotografo Können. Foto, raggruppate in una sequenza video di circa quattro minuti, che ritraggono paesaggi della natura Irpina come ad es. il Monte Terminio, le cascate del Raio della Tufara, la Cascata del Fascio e quella del Troncone, il Monte Cervialto, il Lago Laceno. Ed ancora, nel cuore della notte, i cieli stellati di Pizzo San Michele a Solofra, la via Lattea ritratta dal Belvedere del Laceno e dal Goleto.

Qui, Können prende appunto l’ispirazione e cattura con la sua macchina fotografica momenti magici, di una natura viva e rigogliosa, che va sempre amata e rispettata.

Il video-fotografico “Hirpinia”, sarà disponibile su YouTube a partire dal 30 Maggio.

Musica: Francesco Montanile

Foto: Walter Giuseppe Können

VIDEO TRAILER