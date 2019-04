Corso gratuito di formazione per tecnico di cantiere digitale ad Atripalda.

Dopo il successo della scorsa edizione, dal prossimo 6 maggio, ritorna il corso di formazione (gratuito) ”Tecnico di cantiere digitale”, destinato a chi vuole acquisire competenze tecniche nella gestione di un cantiere, in chiave digitale. Realizzato da Virvelle, col supporto di CFS Edilizia Avellino, in collaborazione con Adecco Training, il corso ha l’obiettivo di far acquisire le competenze necessarie, attraverso specifici moduli di taglio teorico e interattivo, per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro.

Durante le lezioni, i partecipanti impareranno a codificare un’opera edile, ad utilizzare programmi come Autocad e Revit, si cimenteranno nell’esecuzione di un rilievo metrico e nelle procedure per l’avviamento di un cantiere edile, approfondiranno le attrezzature utili per il settore, comprendendo le relative funzioni, l’organizzazione e la gestione in sicurezza delle attività di cantiere.

Finanziata dal fondo Formatemp, all’attività formativa possono accedere inoccupati, disoccupati e studenti interessati ad acquisire gli strumenti per essere competitivi nel settore edile, che potranno iscriversi, inviando la propria candidatura al seguente link: https://www.virvelle.com/corsi-in-partenza/

Fino al 18 giugno, il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, al CFS Avellino, in Via San Lorenzo n.1 – Atripalda (AV), per una durata di 160 ore. E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

Per informazioni:

segreteria@virvelle.com

Tel. 089 22 14 40

www.virvelle.com