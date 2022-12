I presepi di Antonio Barberino in mostra a Pietrastornina fino al 6 gennaio. Lotteria di autofinanziamento della Pro Loco, in palio l’opera “La Guglia”.

L’arte dei presepi, il territorio ed il messaggio del Natale: sono gli elementi essenziali che caratterizzano la mostra organizzata dalla Pro Loco di Pietrastornina, nell’ambito della rassegna “Natale in Pietra 2022”, patrocinata dal Comune, che ha visto la collaborazione di altre realtà associative.

L’esposizione dei presepi, realizzati da Antonio Barberino, è allestita presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, luogo di culto edificato alla fine del XVI secolo, sita in Piazza Vittorio Veneto, ed è aperta al pubblico, con libero accesso, dalle 16 alle 20.

Alla mostra ed in particolare alla straordinaria e caratteristica opera presepiale “La Guglia di Pietrastornina” è abbinata una “lotteria” di autofinanziamento delle attività culturali, aggregative e di promozione del paese, messe in campo dalla Pro Loco. L’estrazione dei premi finali avverrà il 6 gennaio, in concomitanza con la chiusura della rassegna. In questi giorni, dunque, sarà possibile sottoscrivere i tagliandi per partecipare alla campagna.

Si ricorda, inoltre, che domani 30 dicembre, a partire dalle 17, nel borgo Isca si terrà il Presepe vivente, dove saranno approntati anche stand gastronomici.