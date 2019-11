“II Open Come to Naples”, 8 medaglie per l’Asd Taekwondo Avellino.

Dopo la brillante trasferta in terra marsicana in occasione degli Interregionali Abruzzo, ancora una buona prestazione per gli atleti dell’Asd Taekwondo Avellino, guidati dal Maestro Alfonso Iuliano e dal tecnico Aniello Iuliano, al II Open National “Come to Naples” svoltosi a al PalaVeliero di San Giorgio a Cremano il 23 e 24 novembre.

Tredici i lupi irpini in gara, dagli Esordienti ai Senior, che tornano a casa con 8 medaglie, di cui 3 ori, 4 argenti e 1 bronzo.

Salgono sul primo gradino del podio Sofia Portanova, Ludovica Vacca e Paolo Gaeta.

Cedono la finale agli avversari Giulia Argenio, Alessio Guerriero, Giovanni Mignone e Franco Picariello. Si ferma in semifinale Mia Giannattasio, al suo debutto sul tatami.

Nessuna medaglia purtroppo per Luigi Festa e Raffaele Guerriero, alla prima gara ufficiale, e per Matteo Tropeano, Marco Gaeta, Raffaele Guerriero e Antonio Maffeo.

Soddisfatto per le prove dei suoi ragazzi il maestro Iuliano, che guarda già alle prossime competizioni: «Ci stiamo preparando per i Campionati Italiani cinture rosse a Busto Arsizio questo fine settimana, i Campionati Italiani Senior Cinture Nere in programma al PalaCasoria a metà dicembre. Cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile».