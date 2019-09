IIA, iniziata ristrutturazione stabilimento Flumeri.

Da oggi inizia la ristrutturazione dello stabilimento Industria Italiana Autobus a Flumeri. Lo rende noto Generoso Maraia, parlamentare del del M5S.

La nota di Maraia. Ad ottobre le nuove linee di produzione. Mantenuti gli impegni assunti dal Movimento 5 Stelle nei confronti dei lavoratori e dell’indotto di Industria Italiana Autobus. Sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione dello stabilimento e ad ottobre inizieranno i lavori di realizzazione di due nuove linee di produzione, una per gli autobus a gasolio, l’altra per l’elettrico. Quello che diciamo lo facciamo.

La gru sul tetto del capannone dell’Industria Italiana Autobus di Valle Ufita è la mia risposta concreta ad una crisi aziendale che era destinata a giungere al capolinea se non fossero intervenuti i deputati irpini del M5S. 460 operai, due stabilimenti, uno al Nord l’altro al Sud, la produzione di autobus ferma da 10 anni e il fallimento alle porte.

Questa era l’Irisbus, l’unica industria degli autobus in Italia, in mano alla Fiat che in accordo con lo Stato Italiano ha spostato tutta la produzione italiana in Francia. I deputati irpini hanno ereditato una situazione catastrofica, con coraggio e senza grandi aiuti dalla Regione o dagli enti locali hanno evitato la chiusura e oggi ci tengono ad annunciare l’inizio dei lavori di ristrutturazione del Capannone di Flumeri.

Un giorno da segnare sul calendario, un traguardo che il Governo, nella persona del Ministro Luigi Di Maio, ha costruito insieme alla nuova Società. Si sta realizzando un progetto molto importante per tutta l’economia nazionale, tornare a realizzare autobus e non solo: l’obiettivo è realizzare la mobilità del futuro, con mezzi ad emissioni zero, rispettosi dell’ambiente e della salute umana.