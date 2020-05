Il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento si terrà regolarmente, dal 28 luglio al 2 agosto.

Buone notizie sul fronte eventi in Campania. Potrebbe non essere, come sì temeva, un’estate senza manifestazioni culturali e musicali. E infatti oggi sono state annunciate le date del Bct di Benevento, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione che in questi anni si è fatto largo con uno straordinario cartellone di ospiti (nella foto parte del cast di Boris).

“Il festival si terrà regolarmente questa estate – c’è scritto nel comunicato degli organizzatori -. Dal vivo. In diverse location della città. Dal 28 luglio al 2 agosto. Sarà Carlo Verdone, il 2 agosto, a chiudere il Festival nello splendido scenario del Teatro Romano. Lo staff del BCT ha lavorato in queste settimane per esserci, esserci dal vivo e in sicurezza, per offrire alla città una settimana di cultura, di leggerezza, di promozione della cultura cinematografica e televisiva. Distanti ma insieme, ritorniamo lì dove eravamo rimasti! Nelle prossime settimane tutte le novità di questa edizione 2020! Noi ci siamo. Non molliamo! E… Vi aspettiamo!”.