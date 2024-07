Il Festival delle Radici approda a Castelfranci con “Spartenze” sabato 20

Il Festival delle Radici è un progetto itinerante, innovativo e sostenibile, ideato per celebrare le tradizioni culturali locali, promuovere l’inclusione delle comunità residenti, progettare soluzioni per lo sviluppo economico dei piccoli Comuni. Quest’iniziativa, nel 2024, mira a creare un legame concreto e duraturo con le comunità italiane all’estero, trasformando l’anno delle radici italiane nel Mondo in un abbraccio globale.

Ogni tappa del Festival è un’occasione per ascoltare la Comunità, per confrontarsi con le buone pratiche e offrire soluzioni per uno sviluppo locale sostenibile, anche attraverso il turismo ed il turismo delle radici.

Il “Viaggiatore delle Radici”, dove la Comunità è preparata ad un’accoglienza diffusa, diventa cittadino dei luoghi che visita, integrandosi e vivendo autenticamente le tradizioni e i costumi locali, evitando le pratiche standardizzate.

Il turismo promosso dal Festival è sostenibile e responsabile, capace di creare valore e opportunità nel rispetto dei luoghi e delle persone. Viene incentivato uno stile di turismo lento, attento alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, rispettoso delle culture, delle tradizioni, degli stili di vita e delle credenze popolari. Il turismo ha necessità di pianificazione e strategia, competenze e professionalità, servizi e strutture.

Claim di quest’anno: “Se non sei a casa, sentiti a casa”.

Sito del Festival: www.festivaldelleradici.com

Spartenze – Un Evento, Tante Connessioni

La Tappa del Festival delle Radici ospita il “Il Piccolo Festival delle Spartenze”, nato nel 2016 come iniziativa culturale dell’Associazione AsSud di Paludi (CS). L’obiettivo è promuovere e sviluppare le comunità utilizzando la migrazione come elemento positivo di interpretazione e conoscenza. Le “Spartenze” porteranno nel Festival delle Radici la condivisione di esperienze, connessioni e la ricerca Universitaria.

Programma della Giornata – Piazza Municipio, 83040 Castelfranci (AV)

Ore 10.30: Apertura dei Laboratori delle Radici partecipati su Canto e Teatro di Comunità

Ore 13.00: Chiusura dei Laboratori

Ore 17.00: Accoglienza dei partecipanti e brindisi di apertura del Festival

Dalle ore 17.30 presso la sala Consiliare “Discussione sulla memoria collettiva”

Saluti Istituzionali:

Generoso Cresta , Sindaco di Castelfranci

, Sindaco di Castelfranci Francesco Acampora, Italea Campania Progetto Ministero Affari Esteri

Relatori:

Vincenzo Castaldo , Presidente Glocal Think

, Presidente Glocal Think Emanuela Sica , Direttrice Artistica del Festival e Destination Manager DMO Irpinia

, Direttrice Artistica del Festival e Destination Manager DMO Irpinia Toni Ricciardi, Storico delle migrazioni

A seguire:

Lancio del “questionario” per raccogliere storie ed esperienze personali a cura di Giuseppe Sommario, Ricercatore Università Cattolica di Milano

“Diamo Voce ai Territori” con ascolto delle storie di “Emigrazione e di Restanza” [di chi è andato via, di chi è rimasto e creato un’impresa che vive e si muove nel territorio].

Conclusione

Dalle 18.30: Restituzione Laboratori e performance con l’attrice Caterina Pontrandolfo – Saluti finali e chiusura evento

–

Il Festival delle Radici non è solo un evento, ma uno strumento potente per divulgare i valori e gli obiettivi della Glocal Think, dimostrando come la cultura locale possa connettersi con il mondo, creando un impatto positivo e duraturo ed un modello di sviluppo per contrastare lo spopolamento invertendo la tendenza con soluzioni concrete.

Alla fine del Festival vedrà la luce una pubblicazione con un focus su tutti i paesi che hanno ospitato una tappa dell’evento, le storie raccolte, i risultati del questionario rivolto alle comunità, la mission del turismo slow ed eco – sostenibile oltre a tanto altro ancora.