Il flautista Andrea Griminelli in concerto con l’Orchestra Santa Sofia sabato 11 all’Auditorium Sant’Agostino.

Da Hollywood a Benevento passando per Cinecittà, la star mondiale del flauto Andrea Griminelli, arriva all’Auditorium Sant’Agostino,con l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia, per un imperdibile Omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota.

Sabato 11 marzo 2023, alle ore 19:00, all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, il virtuoso Andrea Griminelli, flautista di fama mondiale, con la sua interpretazione delle più famose e memorabili colonne sonore della storia del cinema, arriva a Benevento ospite, veramente speciale, dell’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia.

L’evento rientra nella Stagione Concertistica 2023, proposta da Accademia di Santa Sofia, in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio Statale di Musica “N.Sala” di Benevento. E la kermesse vede sempre Filippo Zigante e Marcella Parziale alla direzione artistica, e Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock, alla consulenza scientifica.

L’Orchestra Accademia di Santa Sofia e il Maestro Griminelli, proprio con questo concerto, concluderanno, per ora, una brillantissima tournee, che li ha visti esibire con straordinario caloroso successo, nei teatri e nelle sale da concerto di tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli. Proprio nello splendido Castello di Udine, tra l’altro, dopo il concerto, hanno registrato un video destinato all’Istituto di Cultura italiana in Giappone.

Andrea Griminelli,talentuoso artista di Correggio (RE), flautista virtuoso dalle grandi doti interpretative e comunicative, è uno dei musicisti italiani più apprezzati al mondo.

Ha iniziato a studiare il flauto a dieci anni e ancora ragazzo ha iniziato la sua carriera concertistica che negli anni lo ha portato a suonare in giro per il mondo, nei teatri più rinomati, accompagnato da orchestre di grande prestigio.

Una lunga carriera la sua, sempre a cavallo tra musica classica (Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini) e crossover, costellata di successi concertistici ma ricchissima anche di impegni discografici, come il recente disco, dal titolo Nessun Dorma. The Opera I love.

Fra i suoi lavori di maggior successo vi è Andrea Griminelli’s Cinema Italiano: A New Interpretation of Italian Film Music, dove reinterpreta famosi componimenti per il cinema riarrangiati da Bacalov e Morricone.

A 20 anni di distanza dal quell’album, il flautista emiliano ha recentemente pubblicato un disco tutto dedicato alle colonne sonore scritte da Ennio Morricone intitolato appunto Griminelli plays Morricone.

Il suo generoso spirito eclettico emerge anche dalle molteplici esperienze musicali che lo hanno visto affiancare Luciano Pavarotti, Elton John, Andrea Bocelli, artisti e direttori d’orchestra di calibro internazionale.

Oltre alla lunga amicizia con Ennio Morricone, vanta collaborazioni con Carlo Boccadoro, Fabrizio Festa, Zucchero, Sting, ShigeakiSaegusa, James Taylor, Bradford Marsalis e il leggendario Ian Anderson leader dei Jethro Tull.

Le sue esibizioni, sempre caratterizzate da una tecnica sopraffina, hanno contribuito a consolidare il suo nome nel mondo e a fargli guadagnare importanti riconoscimenti, come il Grammy o il Prix de Paris.

Entusiasmante e struggente il programmadel concerto intitolato, appunto,Omaggio a Ennio Morricone (1928 – 2020) e Nino Rota(1911 – 1979) con alcune delle più amate colonne sonore composte per i capolavori immortali dei più grandi maestridel cinema mondiale.

Le scelte degli artisti sono cadute sul Concerto per archi di Nino Rota, e su Rota Suite, con musiche scritte per Federico Fellini: Amarcord, 8 e 1/2, La dolce vita,La strada. E su Ennio Morriconecon la Western Suite dedicata ai film di Sergio Leone, C’era una volta il west, Giù la testa, Il buono il brutto e il cattivo e al suo ultimo capolavoro C’era una volta in America. Immancabili le colonne sonore di Morricone per Mission di Roland Joffè, e Nuovo cinema Paradisodi Giuseppe Tornatore.

Insomma, come sempre, un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona musica ma soprattutto della grande e meravigliosa musica da film.

Il consueto preludio al concerto,l’interessante momento divulgativodal titoloL’arte è sempre contemporanea, sarà curato da Pierpaolo Forte, docente di Diritto Amministrativo all’Unisannio.

Ricordiamo il costo del biglietto: € 10.Per acquisto biglietti e prevendita:ALL NET SERVICE srl, Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 – Benevento, Tel. 0824.42711 / WhatsApp328.8336989, https://www.i-ticket.it/…/andrea-griminelli-flauto. (Monica Carbini)