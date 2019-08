Il grande inganno del federalismo differenziato, presentazione del libro di Gianni Festa e Paolo Saggese al Circolo della Stampa.

Nonostante gli incerti esiti dell’attuale crisi di governo, quello dell’autonomia resta un argomento centrale del dibattito politico. Una riforma che rischia di lasciare indietro il Mezzogiorno, consumando l’ennesimo tradimento nella forma del “federalismo differenziato”.

Il volume – che raccoglie alcuni editoriali del Direttore del “Quotidiano del Sud” (EDIZIONE IRPINIA) Gianni Festa e alcuni saggi sulla questione meridionale del Direttore scientifico del Centro di Documentazione sulla Poesia del Sud, Paolo Saggese – intende fare chiarezza in un quadro politico convulso, agitato da populismi e sovranismi. IL GRANDE INGANNO. Il “federalismo differenziato”, la questione meridionale e il tradimento del Sud (Terebinto Edizioni, pp. 160, 10 euro, già disponibile in libreria e in edicola), affronta quindi il tema dell’autonomia nel quadro della questione meridionale, ricostruita storicamente a partire dall’Unità.

Ne discuterà con gli autori Francesco Barra, ordinario di storia moderna, nell’evento che si terrà martedì 27 agosto al Circolo della Stampa, ore 18:00. Per ulteriori informazioni è possibile seguire l’evento Facebook.