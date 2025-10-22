Il Nero di Bagnoli, successo per il primo weekend

“È stato un Primo Week End contraddistinto da qualche precipitazione, ma tutto sommato uno degli eventi più suggestivi della Campania si è difeso bene ed ha portato a casa il risultato. Grazie anche al personale addetto della Pro Loco Bagnoli Irpino, che con dedizione ogni anno riesce nel proprio intento di promozione territoriale. Oggi Bagnoli si risveglia con la consapevolezza che il nostro evento è un appuntamento fisso per molti e che la voglia di scoprire il nostro paese è più forte di tutto il resto. Noi siamo qui per questo e vi aspettiamo per un altro Week End in compagnia”, così il presidente della Pro Loco Francesco Pennetti che va ad aggiungere linfa alla soddisfazione per la riuscita del primo fine settimana de “Il Nero di Bagnoli”.

La Mostra mercato del Tartufo nero di Bagnoli e dei prodotti tipici del Laceno ritorna dunque già venerdì prossimo a partire dalle ore 18:30, quando saranno aperti tutti gli stand gastronomici. Mentre sabato e domenica l’apertura è prevista per le 10:00 di mattina, quest’anno anche con la Mostra Micologica a cura della Pro Loco. Ad aspettare il flusso di turisti provenienti da Campania, Puglia, Basilicata, Lazio, Toscana, tante altre zone d’Italia e non solo, ci saranno anche i monumenti storici visitabili ed i palchi musicali ideati dall’organizzazione, oltre tanta, tanta buona cucina locale.

Per ricevere informazioni dettagliate sul programma, sulla mappa degli stand e sulla viabilità è consigliabile visitare il sito proloco-laceno.org e seguire le indicazioni.

Programma

2° WEEK-END

24-25-26 Ottobre “46a Mostra Mercato del TARTUFO NERO di BAGNOLI e Sagra della

Castagna, del Tartufo e dei prodotti tipici del Laceno”

Venerdì 24 Ottobre

dalle ore 18.30-24.00 Centro Storico

Apertura degli stand enogastronomici;

Intrattenimento musicale nelle varie piazzette (liscio, taranta pizzica e folklore);

Caldarroste nei punti indicati dalla mappa.

Sabato 25 Ottobre

dalle ore 10.00-24.00 Centro Storico

Apertura degli stand enogastronomici;

Intrattenimento musicale nelle varie piazzette (liscio, taranta pizzica e

folklore);

Caldarroste nei punti indicati dalla mappa.

Mostra Micologica nella sede della Pro Loco in via Garibaldi.

Domenica 26 Ottobre

dalle ore 10.00-24.00 Centro Storico

Apertura degli stand enogastronomici;

Intrattenimento musicale nelle varie piazzette (liscio, taranta pizzica e

folklore);

Caldarroste nei punti indicati dalla mappa.

Mostra Micologica nella sede della Pro Loco in via Garibaldi.

Per tutta la durata della manifestazione distribuzione di Caldarroste e intrattenimento musicale.

Info Point sempre attivo, filodiffusione e Bus navetta dalle aree periferiche e dai parcheggi.

Inoltre…

Possibilità di effettuare visite guidate nel Centro Storico e presso i Monumenti di Bagnoli :

Chiesa S. Maria Assunta (Architettura, opere, Sacra Spina e visita al Coro Ligneo (monumento

Nazionale));

Convento di San Domenico (architettura, dipinto della Madonna del Rosario del celebre Marco Pino

da Siena e opere minori) Venerdì 18.00 22.00 , Sabato e Domenica 10.00-13.00 e 16.00-21.00;

Chiesa di Santa Margherita Venerdì 18.00 22.00 , Sabato e Domenica 10.00-13.00 e 16.00-21.00;

Castello Cavaniglia Venerdì 18.00 -22.00 , Sabato e Domenica 10.00-14.00 e 15.00 -22.00;

Fontana del Gavitone;

Torre dell’orologio.

Escursioni Naturalistiche lungo i sentieri dell’Altopiano Laceno (Fiumara di Tannera, Fontana di

Don Giovani, Monte Calvello, Monte Magnone, Monte Cervialto), a cura dell’Associazione Irpinia

Trekking (Dino Cuozzo – cell. 3482771473);

Visite guidate centro storico (Antonella Del Genio 3894396615).