Il San Carlo sotto le Stelle, l’Orchestra del Massimo napoletano venerdì 16 al Goleto.

L’abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi venerdì 16 luglio alle ore 20.30 ospiterà “Il San Carlo sotto le stelle”, ciclo di sette concerti dell’orchestra del Teatro San Carlo diretta da Maurizio Agostini. L’evento si inserisce in Campania By Night, il programma di aperture serali dei siti culturali campani voluto e finanziato dalla Regione Campania e promosso dalla Scabec, la Società Campana Beni Culturali della Regione Campania che opera per la valorizzazione e promozione dei beni culturali. La rassegna prevede visite guidate, passeggiate notturne, spettacoli, concerti, mostre ed eventi all’aperto. Il programma è disponibile su www.campaniabynight.it

28 elementi dell’Orchestra del Teatro San Carlo diretta dal M° Maurizio Agostini si esibiranno in 4 overture e 2 sinfonie tratte da alcune delle pagine più belle della musica classica: da Cimarosa a Rossini passando per Mozart e Sacchini.

Il programma della serata prevede i seguenti brani

D. Cimarosa: Il maestro di cappella, ouverture

W. A. Mozart: sinfonia n.29 k.201

W. A. Mozart: Allegro da Serenata in Sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik”

K A. Sacchini: sinfonia da Edipo a Colono

G. Rossini: Sinfonia da La cambiale di matrimonio

G. Rossini: Sinfonia da Il signor Bruschino

Posto unico al costo di: € 15 | ridotto € 7 Per info: www.campaniabynight.it

L’Abbazia del Goleto è un complesso religioso situato nella verdeggiante piana di Sant’Angelo dei Lombardi. Nel 1133 Guglielmo da Vercelli fonda il cenobio dedicato al Santissimo Salvatore destinato a divenire negli anni un’abbazia ricca d’arte ed economicamente potente abitata da una comunità mista di monaci e monache. Il complesso religioso si divide in diverse zone che comprendono chiese, chiostri e torri. A disegnare l’inconfondibile e affascinante profilo del complesso abbaziale spicca la celebre ed antica Torre Febronia, la torre romanica che reca il nome della prima fra le celebri badesse dell’abbazia che la eresse a difesa del monastero con materiali di spoglio provenienti da un vicino mausoleo di epoca romana.