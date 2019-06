Il viaggio di Elsie: stelline danzanti a Venticano domenica 23.

In occasione della IV Edizione di Stelle Danzanti, l’ASD Dance & Moving di San Giorgio del Sannio (BN) presenterà lo spettacolo di Danza e Ginnastica Ritmica “Il Viaggio di Elsie”, nel quale si esibiranno le ballerine e le ginnaste dell’ASD Dance & Moving.

Si tratta di uno spettacolo inedito, ispirato a un episodio reale della vita di Franz Kafka, una storia sull’incontro tra il mondo degli adulti e quello dei bambini, raccontata dallo scrittore Jordi Sierra i Fabra nel libro “Kafka e la bambola viaggiatrice”.

Durante una passeggiata al parco Steglitz, Francesca incontra una bambina, Matilde. E’ in lacrime perché ha perso la sua bambola Elsie. Colpita dall’intensità di quel dolore, Francesca non si limiterà a consolarla, ma inventerà una bizzarra spiegazione: Elsie è partita per un lungo viaggio e lei, che è la postina delle bambole, il pomeriggio seguente le recapiterà una sua lettera. Così inizierà per Elsie un fantasioso viaggio nel mondo, che renderà felice la realtà della sua Matilde.

Lo Spettacolo è nato dalla collaborazione tra Serena Avallone, Monica Francesca e Andrea Russo, insegnanti di danza classica Accademica con metodo Vagànova, formatesi sotto la guida di maestri quali Ivan Tzanov, primo ballerino ed Etoile dell’Opera di Sofia; Stefàn Furìan, primo ballerino ed Etoile dell’Opera di Zagabria; Luisa Signorelli, direttrice artistica della Compagnia romana Ballet-Ex. E poi ancora, per il contemporaneo, il modern e il classical jazz con Gene Anthony Ray, Graziella di Rauso, Tchiago Oliveira, Claudia Patanè e Mamy Raomeria. Hanno sostenuto negli anni esami accademici con Marisa Fracci, Simone Lolli, Alessio Di Stefano e Emanuele Sciannamea, ed hanno frequentato corsi intensivi con Dominique Portier e Claudia Zaccari.

Le allieve del settore danza (dai 3 anni in su) dell’ASD Dance & Moving seguono periodicamente corsi intensivi curati da Rossella Lo Sapio, insegnante presso la Scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli.

Per quanto riguarda la formazione in ginnastica Ritmica (dai 5 anni in su), le insegnanti sono regolarmente diplomate presso il CONI ed il Centro Sportivo Educativo Nazionale. Frequentano regolarmente corsi intensivi e di aggiornamento presso il centro specializzato Movinghart Connection Gymhart di Capua con l’insegnante Grazia di Rauso per ciò che concerne la pedagogia dello Sport e con Martina Alicata Terranova (ex ginnasta individualista della nazionale italiana di Ginnastica Ritmica, giudice nazionale, tecnico federale e Presidente dell’Asd Ginnastica Alitema di Roma.)