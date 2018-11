A Iside Regina, presentazione del libro venerdì 23 al Museo del Sannio di Benevento.

La Pro loco “Samnium” promuove ed organizza venerdi 23 novembre, presso la Sala “Vergineo” del Museo del Sannio di Benevento, ore 16.30, la presentazione del libro “A Iside Regina”, dedicato alla collezione egizia custodita nelle sale del Museo Arcos.



Si tratta di un testo di ricerca scientifica che accompagna un profumo naturale d’arte, che propone il culto di profumarsi con essenze rare naturali e benefiche da secoli, in Italia e all’estero. Il volume è stato scritto dalla la prof.ssa Giovanna Lombardi, docente di

Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico “G. Rummo”, con la prefazione della prof.ssa Paola Caruso ed una nota curata dal prof.Elio Galasso.



Interverrà altresì Petronilla Liucci, titolare della start up “La Pelagia”, Beauty image Advisor e Olistic Aromatic Tutor, la quale narrerà il viaggio e gli studi che l’hanno condotta alla realizzazione della start up e la nascita dell’icona del brand che riporta un evidente

richiamo alla dea Iside “Pelagia”.



Il testo storico-epigrafico, pubblicato in formato pocket in italiano e inglese, è un abstract dalla tesi di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, conseguita nel 2015 cum laude presso la Facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napoli, avente titolo: “Culti Pubblici e Privati a Beneventum tra Repubblica e Alto Impero” della prof.ssa Giovanna Lombardi. La traduzione in inglese è stata affidata alla docente madrelingua, prof.ssa Lidia Sefora Califano.



Seguirà un laboratorio olfattivo tenuto dalla dott.ssa Fernanda Russo, Maestra Profumiera titolare dell’Antica Erboristeria San Simone dal 1700 in Firenze e Direttrice della Scuola Italiana del Profumo, la quale presenterà “EA eau de parfum”, il primo profumo del Brand Sannita “Aromaticae Formulae La Pelagia”. L’evento gode inoltre del patrocinio della Provincia di Benevento e della Fidapa Bwp Italy – Sezione di Benevento.