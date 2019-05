Guida interattiva e multimediale ai Castelli d’Irpinia.

La prima guida in italiano, interattiva e multimediale, che ti porta tra i Castelli d’Irpinia, e non solo, con un clic o un tap: Parchi archeologici, cinte murarie, torri, borghi medioevali, palazzi e monumenti religiosi divisi in capitoli e descritti con cenni storici, centinaia di foto originali raccolte in gallerie fotografiche e video spot, cartine interattive, 90 test di verifica e apprendimento per bambini e ragazzi e adulti, glossario terminologico e riferimenti a personaggi storici, principali prodotti tipici, manifestazioni ed eventi culturali importanti; link diretti alla casella di posta elettronica per richiedere informazioni su disponibilità e sui percorsi turistici e/o organizzare una visita ai luoghi storici; link diretti al sito internet per accedere alle pagine in inglese, tedesco e giapponese, link diretti ai social media Facebook, Twitter, Blogger; Back Stage e note dell’autrice.

Versione in Italiano predisposta per iBooks/Libri per Mac, iPad, iPhone.

In preparazione le versioni in Inglese, Tedesco e Giapponese.

Dettagli per l’acquisto da iBooks Store seguendo questo link: https://books.apple.com/it/book/id1462162292

Autore: Tina Rigione

Pubblicato: 30 aprile 2019

Prezzo: € 7,99

Lingua: Italiano

Genere: Viaggi – Europa / Italia

Storia – Europa / Medioevo

Fotografia – Paesaggi

Età: da 12 anni e oltre

Pagine: 222

ISBN-13: 9788888332277

