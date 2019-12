Illumina la notte sabato 7 a San Martino Valle Caudina.

Sabato “Illumina la notte” apre i battenti all’arte e alla cultura. I primi eventi della rassegna natalizia organizzata dal Comune di San Martino Valle Caudina, avranno luogo nel prossimo weekend. Sabato alle ore 17, presso la sala consiliare del comune, verrà ospitato il convegno dal titolo: “Turismo nelle aree interne, nuove possibilità di sviluppo connesse all’istituzione del Distretto Turistico Partenio”, a cui prenderà parte Corrado Matera, assessore assessore al Turismo della Regione Campania.



A seguire, in piazza XX Settembre, ci sarà l’inaugurazione dell’installazione artistica, a cura di Giancarlo Neri.



Nella stessa giornata, presso il suggestivo scenario offerto dal Villino del Balzo, ci sarà l’apertura di due mostre personali: la rassegna “40” di Giancarlo Neri e “Exercises”di Gianluca Capozzi.

Ma “Illumina la notte” è anche tradizione e spettacolo. Non mancherà quindi la tradizionale accensione delle

illuminazioni artistiche per gioire dell’atmosfera natalizia e l’apertura dell’installazione permanente “Presepe nel presepe”, aperta al pubblico fino al 6 gennaio.



In corso Vittorio Emanuele, si terrà l’apertura dei “Mercatini natalizi” e contestualmente l’inaugurazione della “Vetrina del Gusto”, dove sarà possibile degustare i prodotti della filiera enogastronomica locale, in collaborazione con IrpiniaMood.

Il Natale è quindi alle porte e il Comune di San Martino V.C. invita tutti a condividere la magia di queste festività, con un ricco programma di eventi pensati per tutti.