Immatricolazioni autobus: Avellino in controtendenza segna +62% di nuove targhe

Continental ha realizzato anche quest’anno l’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, giunto alla sua quarta edizione. Lo studio fotografa lo stato del settore nelle province italiane nel 2023, dopo un 2022 caratterizzato da un rallentamento seguito alla ripresa post Covid-19, e prova a tracciare la direzione verso la quale questo comparto si sta dirigendo attraverso l’analisi dei dati sulle immatricolazioni, i tipi di alimentazione, l’anzianità e la categoria euro del parco circolante.

Immatricolazioni: Avellino in controtendenza +62% di nuovi bus in un anno

Il trasporto merci oltre le 16t nel 2023 in Italia ha registrato 22.999 nuove immatricolazioni, con un aumento del 6,9% rispetto al 2022. La Campania, grazie anche alla presenza di grandi flotte, ha una crescita percentuale in linea con la media nazionale pari a +6,2% e registra 2.546 nuove targhe. Avellino segue il trend positivo nazionale e cresce del 9,5% (da 317 unità del 2022 a 347 del 2023).

Il mercato italiano degli autobus, indipendentemente dalla capienza, registra un +45,8% con 5.434 immatricolazioni tra trasporto pubblico locale, regionale, nazionale e noleggio da rimessa. In questo contesto la Campania invece segna una decrescita del 17,8% al netto di 309 nuove targhe, il peggiore calo su scala nazionale. La provincia di Avellino va in controtendenza e cresce del 62,5% con 13 nuovi bus (vs 8 del 2022).

Alimentazione: ad Avellino crescono gli autocarri ibridi

La situazione italiana per alimentazione del parco merci circolante nel 2023 (relativa agli autocarri di ogni peso totale a terra) rimane quasi invariata rispetto al 2022: il gasolio continua ad essere predominante (90,3%) seguito da benzina e metano (a 4,5% e 2,1%). Timidissima crescita per le alimentazioni alternative: i veicoli a GPL segnano un +1,5% contro l’1,4% del 2022, così come gli elettrici (0,4% contro lo 0,3%); crescita più sostenuta per gli ibridi (0,5% se con motore termico a gasolio e 0,6% a benzina).

In Campania si segnala una lieve crescita per gli ibridi che raggiungono lo 0,5%, mentre l’elettrico si ferma a 0,1%. Il gasolio copre il 90,5% del parco (-0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente) e il metano rimane all’1,6%.

Stesso andamento ad Avellino con gli ibridi in aumento a 0,4% del circolante, il metano fermo (a 1,8%) e il gasolio in discesa al 93,3%.

Il parco autobus nazionale (di tutte le dimensioni) vede una lenta transizione verso le alimentazioni alternative, dovuta essenzialmente ai cambiamenti in atto nelle flotte di TPL urbano e interurbano a breve raggio: la maggioranza del circolante rimane a gasolio (91,1%), il metano è al 6,1% e le quote di elettrico e ibrido diesel raggiungono il 2,2% (rispettivamente 1,3% e 0,9%).

In Campania si assiste a una crescita di metano ed elettrico, rispettivamente al 3,1% e 0,3%, mentre il gasolio passa da 96% a 95,7%.

Ad Avellino la quota di elettrico si azzera. Il gasolio fa registrare la cifra più alta della regione (99,6%) e il metano rimane stabile allo 0,2%.

Categoria Euro: ad Avellino il picco di autocarri Euro 5

Nel comparto degli autocarri per trasporto merci nel 2023 prevalgono a livello nazionale gli Euro 4, 5 e 6 che, insieme, raggiungono il 55,5% del totale. I dati di Euro 0, 1, 2 e 3 (pari al 44% complessivo) necessiterebbero di analisi approfondite in quanto potrebbero essere viziati da iscrizioni al PRA di veicoli non più circolanti.

Una delle otto regioni con prevalenza di veicoli più inquinanti, in Campania il parco merci è composto per il 58,6% da veicoli Euro 0,1,2 e 3 e per il restante 41,1% da Euro 4, 5 e 6.

In linea con la panoramica regionale, Avellino registra il 57,6% di mezzi inquinanti. Per contro le classi Euro 5 ed Euro 6 arrivano al 24,3% (rispettivamente al 10,9% e 13,4%). Qui gli Euro 5 raggiungono il picco.

In Italia, la percentuale di autobus Euro 4, 5 e 6 rappresenta il 59,3% del parco. Anche in questo caso la quota degli Euro 0 e 1 potrebbe non riflettere puntualmente i bus realmente in circolazione, mentre i veicoli Euro 2 ed Euro 3 passano al 39,9% sul totale.

La Campania rimane anche in questo caso fra le 6 regioni con una netta prevalenza di veicoli inquinanti, il 56,7%. Le classi più ecologiche arrivano al 42,7%.

Ad Avellino quasi il 55% del parco è Euro 0-1-2-3. Sopra la media regionale anche le categorie meno inquinanti che insieme arrivano a 45,1%: la Euro 5 sale a 14,5% mentre l’Euro 6 scende al 14,4%.

Anzianità: Avellino ha un parco più giovane della media regionale

L’età degli autocarri in circolazione in Italia rispecchia a grandi linee la loro classe ecologica; la percentuale di veicoli con meno di un anno aumenta dal 3,6% al 4,4% ma allo stesso tempo invecchiano quelli seminuovi, con un calo di 0,7 punti percentuali dei veicoli tra uno e cinque anni. I dati dei più anziani potrebbero essere anche qui viziati dal permanere sui registri di veicoli non più circolanti, tanto che la fascia oltre i 20 anni risulta la più diffusa con il 35,3% del circolante.

In Campania la fascia più rappresentata è quella di autocarri tra 20 e 30 anni, che copre il 22,6% del totale circolante. Rispetto alla media nazionale la regione presenta un parco decisamente più datato: il 26,5% dei veicoli ha più di 30 anni (15,8% in Italia) e quelli sotto i 10 anni scendono al 21,2% (35,2% Italia).

In provincia di Avellino il 23% supera i 30 anni mentre il 19% ne ha meno di 10. La fascia più diffusa rimane quella tra i 20 e i 30 anni che sale a 23,7% (+1,6 punti percentuali rispetto al 2022).

Gli autobus italiani risentono positivamente dei contributi per le flotte di TPL e generalmente i mezzi più vecchi registrano dati più aderenti alla realtà rispetto agli autocarri di pari età. Aumentano i veicoli con meno di due anni (da 3,7% a 5,5% quelli fino a un anno) e in generale il 38,6% ha meno di dieci anni (contro il 36,2% del 2022).

Anche in questo caso la Campania mostra un parco molto datato: i veicoli sopra i 20 anni raggiungono quota 45,6% (vs 27,5% dell’Italia) e quelli sotto i 10 anni il 27,1%. La fascia più diffusa è quella tra i 20 e i 30 anni (pari al 21,4%).

Percentuali più basse ad Avellino, dove il 21,8% dei bus ha massimo 10 anni. Gli autobus datati invece scendono al 40,2%. La fascia più diffusa è dai 15 ai 20 anni con il 25,9%.