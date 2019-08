In giro con 3 coltelli, denunciato dai Carabinieri a Calabritto.

I Carabinieri della Stazione di Calabritto, nell’ambito dei servizi predisposti finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un ventenne di Senerchia, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, durante apposito servizio di perlustrazione del territorio, la pattuglia ha proceduto al controllo dell’uomo, fermato alla guida di un’autovettura.

L’atteggiamento inspiegabilmente agitato assunto dal predetto, induceva i militari operanti ad approfondire il controllo.

L’averci “visto giusto” trovava immediata conferma nella perquisizione che i Carabinieri decidevano di eseguire. Infatti, all’esito dell’attività, ben occultati all’interno dell’auto, venivano rinvenute 3 coltelli a serramanico.

Il ventenne, che non era in grado di fornire una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, veniva accompagnato in Caserma e, al termine delle attività di rito, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I tre coltelli sono stati sottoposti a sequestro.