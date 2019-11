In giro con bastone e machete, denunciato dai Carabinieri ad Ariano Irpino.

I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno denunciato un 30enne ritenuto responsabile di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.



I fatti si sono svolti ad Ariano Irpino: nel corso di un posto di controllo, la pattuglia ha fermato un uomo del posto alla guida di un’autovettura.



L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito della perquisizione, nell’abitacolo del veicolo gli operanti hanno rinvenuto un grosso bastone di legno e due machete.



Alla luce delle evidenze emerse, per il 30enne -che, opportunamente interpellato, non era in grado di fornire una valida giustificazione in merito al porto degli oggetti rinvenuti- è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui agli articoli 699 del Codice Penale e 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Bastone e machete sottoposti a sequestro.