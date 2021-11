Inaugurati sanificatori per carrelli ad Aiello del Sabato.

Nei giorni scorsi, presso l’Eurospar di Aiello del Sabato (AV), primo in tutta l’Irpinia, è stato installato Hygienic Cart, sistema di sanificazione per carrelli e cestelli della spesa.

L’inaugurazione si è tenuta alla presenza e con l’apprezzamento dei massimi rappresentanti istituzionali delle comunità di Aiello del Sabato, il Sindaco, Sebastiano Gaeta e il Vice Sindaco di Cesinali, Generoso Iannuzzi, dell’assistente commerciale Franchising Despar, Francesco Giordano, dell’ingegnere Claudio Barbieri, amministratore e produttore del primo sanificatore italiano per carrelli della spesa, oltre, naturalmente, ai titolari del punto vendita, Pietro Femina e Assunta Lucia Pagliuca.

A quasi due anni dai primi segnali di un cambiamento epocale, quando si parla di possibile (speriamo di no) quarta ondata, c’è chi sceglie di tutelarsi e tutelare la salute dei propri clienti e collaboratori seguendo un percorso di nuove abitudini con l’adozione di sani protocolli forniti dalla scienza per sanificare quanto più possibile e nel minor tempo possibile.

Non tutti ci fanno caso, ma su un carrello di un supermercato agiscono una infinità di forme di contaminazione, a partire dagli agenti atmosferici inquinanti, passando da uccelli, piccoli mammiferi e insetti di ogni tipo, ai cagnolini che amorevolmente alloggiamo all’interno del carrello, per finire, ma non proprio per ultimo, ai bimbi con le loro scarpette sporche.

Uno degli strumenti essenziali per difendersi da tutto questo è Hygienic Cart, dotato di un automatismo esclusivo che consente all’utente di sanificare integralmente e personalmente il proprio carrello o cestello in meno di 5 secondi, assicurando che i locali commerciali e gli utenti non vengano contaminati.

Il processo di sanificazione di Hygienic Cart, infatti, è testimoniato da una certificazione che garantisce l’abbattimento al 99,8% della carica batterica e virale sull’intero carrello.

Un’operazione semplice, può farla un bambino, che infonde nella clientela quella sicurezza igienico/sanitaria che oggi è necessaria e in futuro lo sarà sempre più.

Studi accreditati ci dicono che il nostro carrello è di gran lunga più sporco della tazza del water in una toilette pubblica che viene lavata, quantomeno, giornalmente, mentre nel carrello depositiamo i nostri acquisti, alimentari e non, che poi portiamo a casa.

Da qui nel 2013 nasce l’idea “Hygienic Cart”: il primo sanificatore per carrelli della spesa studiato per contrastare uno dei più grossi e diffusi rischi di contaminazione da malattie infettive al mondo, compreso il Covid 19.