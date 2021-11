Inaugurato ospedale di comunità a Bisaccia, conta 10 posti letto.

E’ stato inaugurato ieri l’ospedale di comunità a Bisaccia, ha una capienza di 10 posti letto.

“Lavoravamo al potenziamento di Bisaccia da qualche anno, anche grazie ai fondi del progetto pilota – dice il direttore generale dell’Asl, Maria Morgante -. Oggi inauguriamo un altro tassello per l’assistenza territoriale. E in provincia di Avellino nasceranno ulteriori ospedali di comunità con i fondi del Pnnr. A Moschiano, Lauro e Monteforte per esempio. Come si gestisce? E’ un centro che si basa sul personale infermieristico essenzialmente. E ci saranno i medici di medicina generale”.

Dieci posti letto per un servizio che viene definito “ponte” tra ricovero e abitazione, rivolto a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica o di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio.

Si tratta del secondo ospedale di comunità in Campania, il primo in provincia di Avellino.