Incidente su vecchia Ofantina, due morti.

Tragedia sulla vecchia Ofantina. Due morti in un incidente stradale. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Chiusano San Domenico, sulla SS 400, la vecchia Ofantina, all’altezza del distributore Q8, per un incidente che ha visto coinvolti una Alfa Gt ed un trattore. Nel violento impatto ha perso la vita il conducente dell’auto, un uomo di 41 anni originario di Cassano Irpino.

L’uomo alla guida del trattore è rimasto ferito, è stato trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure. Di pochi minuti fa la notizia: nemmeno lui ce l’ha fatta, si tratta di un 82enne originario di Parolise.

Sul posto Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Montella, per la viabilità ed anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. I veicoli sono stati messi in sicurezza e l’intervento continua per il recupero della salma.