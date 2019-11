Intitolata a Giandonato Giordano la Biblioteca Comunale di Guardia Lombardi.

La Biblioteca comunale di Guardia Lombardi verrà intitolata a Giandonato Giordano, prematuramente scomparso. Per l’ex consigliere comunale – nonché sindaco, scrittore, giornalista e uomo politico – il consiglio comunale si riunirà sabato 30 novembre alle 15.30, presso la palestra scolastica in via Beveri.

Oltre al sindaco Antonio Gentile e all’assemblea, prenderanno parte alla giornata la presidente del Consiglio regionale, Rosetta D’Amelio, il presidente della Provincia Domenico Gambacorta. E inoltre l’ex senatore Enzo De Luca, Gerardo Capozza, il consigliere regionale Enzo Alaia. E ancora gli amici di una vita, Gianfranco Rotondi e Gerardo Bianco, con i sindaci irpini.

Giordano è scomparso nell’aprile scorso all’età di 55 anni, quando era anche consigliere provinciale. E’ stato un uomo che si è sempre battuto per il riscatto delle aree interne per risolvere le varie vertenze.