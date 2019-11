Irpinia Express, recupero appuntamento Treno dell’Olio domenica 17.

Nessuna allerta meteo prevista per domenica prossima 17 novembre e l’appuntamento con Irpinia Express e l’Olio DOP Irpino vi attende, e vi promette un viaggio di scoperte e nuove esperienze. I cinque i sensi saranno intensamente stimolati a partire dalla vista quando, dalla stazione di Avellino, ci inoltreremo tra i pendii delle valli dei vini e dell’olio irpino; le vostre mani toccheranno quegli alberi e i frutti che Angelo Lo Conte, agronomo e Presidente Slow Food Condotta Ufita Taurasi, illustrerà durante la visita negli uliveti. Il rumore della macina del frantoio incuriosirà le vostre orecchie e la guida vi accompagnerà alla scoperta delle metodologie di premitura dell’oliva e di produzione di uno dei preziosi presidi slow food irpini, l’Olio DOP Irpinia Colline dell’Ufita.

Olfatto e gusto chiuderanno questa prima parte della giornata con una degustazione di olio in frantoio.

Nella seconda parte della giornata, tutti e cinque i sensi saranno ancora richiamati: la vista godrà del meraviglioso palazzo marchionale di Taurasi, aperto per noi dall’ospitale Amministrazione comunale, e il gusto e l’olfatto faranno esperienza di olio con il laboratorio a cura di Slow Food. Infine il pranzo accontenterà tutto l’apparato sensoriale con il menù preparato dallo chef Salvatore Gennuso. Salvatore costruirà per noi una serie di piatti che avranno come protagonisti alcuni prodotti presidi slow food abbinati agli olii irpini. Le cantine di Taurasi accompagneranno le portate.

Dopo il pranzo potremo ancora rilassarci con una passeggiata nel borgo, mentre nel castello sarà allestita una esposizione di prodotti slow food e vini delle cantine di Taurasi.

Venite a scoprire il programma su www.irpiniaexpress.it

L’evento sarà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.