Irpinia Express, treno speciale per Montella sabato 2 e domenica 3.

Per la Sagra della Castagna di Montella IGP ci sarà uno special guest: al posto de “Le Irpine”, le locomotive caratteristiche della tratta ferroviaria Avellino – Rocchetta SA, il 2 e il 3 novembre ci sarà la Locomotiva Diesel D345, degli anni ‘70, e le carrozze caratteristiche Corbellini.

Nel comune di Montella, ai piedi dei Monti Picentini, ormai da 37 anni, si celebra la castagna IGP nel luogo ad essa consacrato.

Il prossimo fine settimana Montella apre le porte del suo borgo a tutti coloro che vorranno immergersi nella celebrazione del raccolto annuale del prezioso frutto irpino e di molti altri prodotti locali.

A rendere ancor più affascinante l’evento, ci sarà la possibilità di arrivarci con un treno storico, con carrozze d’epoca che vi attenderanno alle stazioni di Benevento e Avellino per attraversare con voi l’affascinante paesaggio autunnale irpino.

A bordo, il personale di InLocoMotivi servirà un piccolo coffee break e sarà a vostra disposizione per ogni informazione.

All’arrivo in stazione, l’amministrazione comunale ha in preparazione una piccola sorpresa per in viaggiatori.

Le carrozze poi resteranno aperte per permettere la visita del convoglio storico.

Bus dedicati ai soli viaggiatori in treno vi accompagneranno al borgo e attenderanno il vostro ritorno per riportarvi in stazione a riprendere il treno.

Su prenotazione, da effettuare almeno 3 giorni prima scrivendo a info@irpiniaexpress.it, è possibile visitare, con guide ProLoco Montella, il complesso ecclesiastico di San Francesco a Folloni. La visita verrà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 10.