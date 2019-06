Irpinia Madre Contemporanea, gran finale con Peppino Di Capri domenica 23 a Guardia Lombardi.

Peppino di Capri sarà il protagonista della serata conclusiva di “Irpinia Madre contemporanea” domenica 23 giugno alle ore 20,30 nel borgo medievale di Guardia Lombardi, nel piazzale della trecentesca Chiesa di Santa Maria della Grazie. Dopo il successo di pubblico con gli spettacoli di Giancarlo Giannini, Michele Placido, Sebastiano Somma e i concerti del Sestetto Stradivari e Marco Berrini, il festival che valorizza la cultura e la bellezza dei territori dell’Alta Irpinia, ideato da Antonia De Mita, chiuderà l’edizione 2019 con le canzoni di una delle voci più amate e conosciute del panorama musicale italiano. Classe ’39, il prossimo luglio compirà 80 anni, reduce da un tour sold out in Brasile, Peppino di Capri, con il suo pianoforte, ripercorrerà oltre sessant’anni di carriera caratterizzata da successi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, da “Roberta” a “Champagne”, da “Let’s twist again” (primo Disco d’oro con un milione e duecentomila copie vendute) a “St. Tropez twist”, da “Voce ’e notte” a “Un grande amore e niente più” con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1973.