Irpiniambiente, San Martino Valle Caudina primo comune per raccolta differenziata.

Nella classifica della raccolta differenziata nei comuni in regime di porta a porta, la medaglia d’oro va a San Martino Valle Caudina. Seguono Bisaccia e Lauro. Sono i dati diffusi dalla società Irpiniambiente, che stamattina ha fatto il punto sui risultati ottenuto. Aumento generalizzato della differenziata e riduzione della Tari. Bei risultati in relazione alle altre province della Campania.

Nella top ten del porta a porta, San Martino fa registra un aumento di 13 punti dal 2017 al 2028. La percentuale dell’ultimo anno è del 79,5 per cento. Benissimo anche Bisaccia con una quota del 78,6 per cento, stabile rispetto al 2017. Terzo posto per Lauro, lieve incremento negli ultimi due anni e percentuale pari al 76,7. In Alta Irpinia ottime performance per Cassano Irpino e Montella.