Cultura della legalità, Carabinieri incontrano gli studenti delle scuole di Bisaccia.

Questa mattina, nell’ambito del ciclo d’incontri che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi disseminati nel vasto territorio della provincia, presso l’Edificio Polifunzionale di Bisaccia, si è svolto un incontro tra Carabinieri e studenti di due locali istituti scolastici e precisamente, dell’Istituto Comprensivo “Torquato Tasso” e dell’Istituto Tecnico Industriale “Ettore Majorana”.

Le classi intervenute, per un totale complessivo di circa 150 alunni accompagnati da alcuni insegnanti, hanno trattato con il Comandante della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, Capitano Gianpio Minieri, argomenti finalizzati a promuovere nelle giovani leve della società di domani la cultura della legalità che troppo sovente oggi resta confinata in un patrimonio di valori non ancora condiviso da tutti.

L’Ufficiale, unitamente al Maresciallo Maggiore Pasquale Rutigliano, Comandante della Stazione di Bisaccia, ha dialogato con i ragazzi, illustrando i servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri delle 6 Compagnie e delle 68 Stazioni del Comando Provinciale di Avellino, che quotidianamente perlustrano anche le aree periferiche del territorio irpino.

Si è quindi interloquito su argomenti finalizzati all’educazione alla legalità, con particolare riguardo alle tematiche di maggior impatto con i giovani studenti, sul bullismo e cyber-bullismo, copyright e diritto d’autore nonché sulle armi ad aria compressa di libera vendita.

L’incontro, che ha visto la partecipazione anche del Sindaco di Bisaccia, dott. Marcello Arminio, è durato come di consueto circa un paio d’ore: costellato dalle molte domande rivolte dagli alunni, si è concluso positivamente da entrambe le parti, con un più rafforzato sentimento di vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri e i giovani irpini.