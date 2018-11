Latte Art, tappa all’Aldo Moro di Montesarchio.

Continuano gli aggiornamenti per i docenti di Sala e vendita che fanno parte del progetto della Rete per gli alberghieri, in collaborazione con Adesso Scuola.

Questa volta è toccato all’Istituto “Aldo Moro” di Montesarchio (BN) che ha potuto usufruire di una giornata di aggiornamento sulle tecniche di Latte Art.