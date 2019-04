Accordi quadro per tirocini curricolari: sottoscritte 15 nuove convenzioni dall’Università di Salerno.

Questa mattina, presso la Sala del Senato Accademico del campus di Fisciano, sono state sottoscritte nuove Convenzioni Quadro tra l’Università di Salerno e quindici realtà istituzionali del territorio, per lo svolgimento di tirocini curricolari rivolti agli studenti universitari. A siglare i nuovi accordi i referenti istituzionali di dieci comuni campani ( Bellosguardo, Calvanico, Castel San Giorgio, Controne, Fisciano, Giungano, Ottati, Pompei, Sala Consilina, Striano ) e i delegati aziendali di cinque enti del terzo settore ( Cooperativa Sociale Prometeo82, Creatiwa Studio, Hubitat Srl, Il Villaggio di Esteban e Kynetic Srl).

“E’ un’opportunità per i nostri laureati per mettere in campo le proprie competenze e conoscere dall’interno i processi aziendali. Per gli stessi enti ospitanti è un’occasione per accogliere il know-how innovativo e le competenze specialistiche dei nostri giovani all’interno delle dinamiche organizzative e produttive” – ha dichiarato il rettore Aurelio Tommasetti