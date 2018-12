Intitolazione del Teatro di Ateneo a Filippo Alison, cerimonia lunedì 17.

Lunedì 17 dicembre, alle ore 11.30, al campus di Fisciano si terrà la Cerimonia di Intitolazione del Teatro di Ateneo a Filippo Alison. Architetto, docente e designer di fama internazionale, per l’Università di Salerno Alison ha curato la progettazione, il design e l’arredo del Teatro e dell’Aula Magna, lasciando in eredità alla comunità universitaria opere di grande qualità e valore artistico. La Cerimonia in Teatro di Ateneo (Edificio A2) contempla il seguente programma: