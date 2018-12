L’Università di Salerno lancia il contest “UNISAOrienta in Concerto 2019”.

“UNISAOrienta in Concerto” è il contest musicale di UNISAOrienta, la manifestazione organizzata ogni anno dal Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (CAOT) dell’Università di Salerno e dedicata all’orientamento degli studenti provenienti dagli Istituti scolastici superiori. Il contest, giunto alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di presentare, nell’arco di una delle giornate di UNISAOrienta (4-15 febbraio 2019), 3 progetti musicali realizzati in ambito scolastico, proposti dalle scuole partecipanti a UNISAOrienta 2019.

Senza preclusioni relative ai generi musicali, il contest vuole offrire ai giovani artisti la possibilità di promuovere le loro produzioni al pubblico, mediante l’esibizione “live” sul palcoscenico del Teatro di Ateneo. Una giuria di esperti selezionerà i partecipanti all’evento. L’iscrizione al contest è gratuita ed è aperta fino al giorno 7 dicembre 2018.

Sul sito di Ateneo, al seguente link, sono disponibili le modalità di partecipazione e il modulo di iscrizione: UnisaOrienta in Concerto 2019