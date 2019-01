Nuovi attraversamenti pedonali a raso su Viale della Conoscenza al Campus di Fisciano.

A partire da domani, giovedì 10 gennaio 2019, inizieranno i lavori di realizzazione dei due nuovi attraversamenti pedonali a raso lungo Viale della Conoscenza. L’intervento comporterà la necessaria chiusura al traffico ordinario della strada. L’installazione delle aree di cantiere avverrà in due fasi distinte (la seconda a partire dal prossimo 17 gennaio), in modo da non ostacolare l’accesso alle aree di parcheggio presenti lungo il tratto. I lavori non comporteranno variazioni del servizio navetta Intercampus, che rispetterà tutte le fermate programmate.

L’intervento, che rientra nell’ambito del programma “Costruendo UNISA”, è finalizzato a potenziare i livelli di sicurezza di pedoni e veicoli, limitando per questi ultimi la velocità di percorrenza lungo la strada, ed in particolare nei punti di maggiore affluenza, come la Biblioteca del Polo Tecnico-Scientifico e l’area Laboratori, nei pressi delle fermate bus. La realizzazione dei nuovi passaggi pedonali consente di aumentare la visibilità dei pedoni e di eliminare, grazie alla formula rasoterra, ogni barriera architettonica. Gli attraversamenti sono realizzati con mattoncini in pietra lavica, in coerenza con la pavimentazione del viale e in armonia con l’architettura dello spazio. I lavori termineranno il 28 gennaio 2019.

Nuovi attraversamenti a raso saranno successivamente realizzati anche lungo via Leonardo Da Vinci (anello esterno), in corrispondenza delle attuali strisce pedonali.