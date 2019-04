Universiadi, tour dei capi delegazione all’Università di Salerno mercoledì 3.

Mercoledì 3 aprile farà tappa all’Università di Salerno l’Heads of Delegation Meetings (HoD), il tour dei capi delle delegazioni sportive provenienti da circa 50 dei 124 Paesi che parteciperanno alla Summer Universiade 2019.

Fitto il programma previsto dalla prima Route della giornata. Alle ore 11:30, al campus di Fisciano la visita alle strutture sportive riqualificate in occasione della manifestazione sportiva e al Villaggio degli Atleti Unisa, gestito dall’Adisurc e pronto ad ospitare i 1048 giovani atleti protagonisti dell’evento.

Dopo l’incontro con il Rettore Aurelio Tommasetti, l’HoD visiterà i nuovi tre palazzetti sportivi del campus di Baronissi, le strutture deputate ad ospitare le gare e gli allenamenti della disciplina della Scherma.

La visita sarà anche l’occasione per mostrare ai Delegati Universiade 2019 i lavori in corso per il nuovo terminal bus del campus di Baronissi, che consentirà una più agevole mobilità tra i due campus, nonché l’Unisa Stadium di Fisciano e il Superga di Mercato S. Severino, destinati ad ospitare gli allenamenti di calcio.