Italia-Algeria, Meloni: “Rafforziamo flusso fornitura gas”

(Adnkronos) – Quello tra Roma e Algeri è “un rapporto fondamentale. L’Algeria rappresenta per l’Italia un partner di assoluto rilievo strategico. L’amicizia tra le nostre nazioni costituisce, soprattutto in un tempo come questo, in cui l’instabilità è crescente e le certezze diminuiscono, uno dei punti fermi sui quali si deve poter contare. È un’amicizia antica, profonda: Italia e Algeria si sono aiutate molte volte e ciascuna c’è sempre stata per l’altra nei momenti di bisogno”. Così la premier Giorgia Meloni, al termine del bilaterale con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune.

“In questi anni, insieme al presidente Tebboune, abbiamo lavorato per rendere questa amicizia ancora più forte – ha aggiunto – Penso di poter dire oggi che il rapporto tra le nostre nazioni non è mai stato così solido. Sono convinta che la cooperazione tra Italia e Algeria possa diventare sempre di più un modello da seguire”.

La presidente del Consiglio ha evidenziato che “sono moltissimi gli ambiti della nostra cooperazione. Sicuramente quello energetico: abbiamo deciso di rafforzare una collaborazione già solidissima, che coinvolge anche i nostri operatori, lavorando su nuovi fronti come lo shale gas e l’esplorazione offshore. Questo consentirà anche, in prospettiva, di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall’Algeria all’Italia”.

Tebboune da parte sua ha sottolineato che l’Algeria “è un partner strategico affidabile dell’Italia e dell’Europa, siamo disponibili a rispettare i nostri impegni” anche per quanto riguarda il tema delle “forniture” di gas, ha assicurato il presidente algerino in dichiarazioni alla stampa dopo aver ricevuto ad Algeri “l’amica” Meloni, con la quale “abbiamo parlato della cooperazione strategica in tutti i settori di reciproco interesse”. “Voglio sottolineare la disponibilità dell’Algeria a rispettare i suoi impegni con l’Italia – ha affermato – essendo un partner strategico affidabile dell’Italia e dell’Europa in generale e in queste sfide che viviamo per le forniture e l’autonomia dei mercati di petrolio e gas rinnovo l’impegno ad approfondire e allargare” la collaborazione “sullo sviluppo delle tecnologie, le energie rinnovabili, l’idrogeno verde, l’agricoltura e la sicurezza alimentare”.

Con il presidente dell’Algeria “abbiamo fatto il punto anche sulla cooperazione in ambito migratorio, che rappresenta un modello per la regione – ha detto Meloni – La nostra priorità comune è contrastare le reti criminali che trafficano esseri umani e che alimentano insicurezza nel Mediterraneo. Voglio ringraziare il presidente e il suo governo perché, se in questi anni siamo riusciti a ridurre gli sbarchi illegali e le tragedie in mare, lo dobbiamo anche alla forte cooperazione con l’Algeria”.

Poi il Medio Oriente. “L’ipotesi di colloqui tra Usa e Iran sarebbe un’ottima notizia e l’Italia sosterrà qualsiasi iniziativa per la stabilità e per la pace”, ha affermato la premier. Con il presidente dell’Algeria “abbiamo condiviso la preoccupazione per l’escalation militare in Libano, che deve cessare immediatamente, e per la situazione a Gaza, che resta estremamente difficile per la popolazione civile, soprattutto dal punto di vista umanitario. È necessario proseguire nel lavoro della comunità internazionale per stabilizzare la regione e arrivare a una soluzione duratura”.

Con il presidente algerino Tebboune inoltre “abbiamo discusso delle opportunità emerse durante il Business Forum del 4 luglio a Roma per rafforzare le nostre relazioni economiche, commerciali e tra i nostri sistemi produttivi, che presentano già una forte complementarità. Le aziende italiane possono offrire un contributo fondamentale all’Algeria non solo nella fornitura di beni e servizi, ma anche nell’attrazione di investimenti e nella diversificazione del tessuto economico e industriale”, ha sottolineato la premier.

“Il focus” della cooperazione Italia-Algeria “è in particolare su settori nei quali l’innovazione delle nostre imprese può fare la differenza: industria, difesa, farmaceutica, trasporti, logistica, infrastrutture e innovazione digitale. In questa prospettiva intendiamo lavorare anche alla creazione di una Camera di Commercio Italia-Algeria, uno strumento stabile per liberare il potenziale ancora inespresso delle nostre relazioni”, ha detto Meloni.

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