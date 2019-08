L’8, 9 e 10 agosto a Chianche torna la Sagra del Cicatiello e del Grego di Tufo.

La Pro Loco “Planca “ di Chianche ha organizzato per i giorni 8, 9 e 10 agosto la XXXIV edizione della Sagra del Cicatiello e del Greco di Tufo. Un percorso enogastronomico con i prodotti tipici irpini, per riscoprire i sapori della nostra terra e conoscere il suggestivo borgo di Chianche. Ad allietare le tre serate ci saranno nomi di richiamo della musica popolare, come Marcello Colasurdo, e l’intrattenimento musicale di numerosi altri artisti. Sarà allestita anche una mostra di pittura ed un’esposizione di prodotti artigianali locali.

Programma

Giovedi 8 Agosto

– P.zza Filomarino Marcello Marcello COLASURDO musica popolare napoletana

– P.zza Francesco Tedesco Massimo style.

Venerdi 9 Agosto

– P.zza Marcello Filomarino – I T’ammorre

– P.zza Francesco Tedesco – Il piano bar di Luciano Zarrella e Giovanni De Vizia.

Sabato 10 Agosto

– P.zza Marcello Filomarino – Giovanni e la sua band

– P.zza Francesco Tedesco – Gli scugnizzi…

Dalle 23:30 discoteca Sott e stell’