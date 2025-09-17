La Campania si mobilita per la XVIII Giornata Nazionale SLA

La Campania si mobilita per la XVIII Giornata Nazionale SLA, l’iniziativa che unisce l’Italia nella solidarietà verso le persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e le loro famiglie, oltre 580 sul territorio regionale.

Il 18 settembre, piazze e monumenti della Campania si illumineranno di verde, colore simbolo di vicinanza, speranza e attenzione ai diritti delle persone con SLA. Un’occasione unica per ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: dal fascino storico del Palazzo Filangieri a Lapio, al Municipio e Monumento ai Caduti di Aquilonia, alla bellezza antica del Tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum e Velia, passando per la solennità del Duomo di S. Lorenzo a Scala, fino ai centri vivaci di Bracigliano (Comune), Castel San Giorgio (Piazza Martiri d’Ungheria e sede Comunale), Mercato San Severino (Palazzo Vanvitelli), Apollosa (monumento da definire) e Torre del Greco (Palazzo Baronale).

Nel weekend del 20 e 21 settembre, i volontari AISLA saranno presenti con la campagna di raccolta fondi “Un contributo versato con Gusto”, trasformando la solidarietà in supporto concreto: assistenza domiciliare, trasporto attrezzato, progetti di vacanze accessibili, consulenza legale e supporto psicologico per le famiglie. In Campania, i banchetti saranno presenti domenica 21 settembre:
  • Torre del Greco (Chiesa di San Filippo Neri, Via Salvator Noto 3)
  • Castel San Giorgio (SA) – piazza della Concordia (Gazebo)
  • Punto di raccolta: distributore Nadia Errico, strada provinciale per Benevento, Apice (BN) – riferimento Nadia Errico
  • Punto di raccolta: Quanto Basta, via Roma 142, San Giorgio del Sannio (BN) – riferimento Elio De Bellis
  • Punto di raccolta: Tendaggi Lepore, Benevento, via San Gaetano 20 – riferimento Apollonia Botticella
La raccolta fondi è sostenuta dai Family Banker di Banca Mediolanum: i primi 50.000 euro raccolti con la promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti DOCG saranno raddoppiati da Fondazione Mediolanum, aumentando l’impatto sulle attività educative e sul supporto psicologico ai bambini che crescono accanto alla SLA. In Campania, hanno aderito gli uffici di Ischia, Benevento, Vico Equense, Montefredane, Santa Maria a Vico e Napoli. Chiunque può partecipare alla solidarietà ordinando la propria Secure Box sul negozio solidale AISLA, contribuendo così a finanziare Operazione Sollievo, il programma nazionale di aiuti concreti per le persone con SLA.

Ogni luce verde che illuminerà le piazze della Campania il 18 settembre non è solo un simbolo, ma un messaggio di vicinanza e speranza per chi affronta la SLA e le loro famiglie“, sottolinea Pina Esposito, Segretario Nazionale AISLA. “La Campania dimostra ancora una volta quanto sia forte il legame tra cittadini e persone con SLA, trasformando un gesto simbolico in un impegno concreto: nessuno deve essere lasciato solo.

Con l’edizione 2025, la Giornata Nazionale SLA conferma la sua forza simbolica e sociale, diventando il segno di una comunità matura, capace di richiamare istituzioni e opinione pubblica a una battaglia di civiltà che riguarda tutti; quest’anno l’iniziativa segna anche un riconoscimento storico: il nome, l’idea e il format della Giornata sono stati registrati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a conferm a del suo valore culturale e sociale, e l’evento gode già dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’ANCI, della Regione Piemonte e del sostegno dei Borghi più belli

