La Casa di accoglienza “Antonella Russo” compie tre anni di attività: guardare avanti contro le violenze di genere.

La Casa di Accoglienza per donne maltrattate “Antonella Russo” compie tre anni di attività. Un anniversario importante per la struttura nata il 14 settembre 2016 e intitolata alla memoria della giovane studentessa universitaria brutalmente uccisa dal compagno della madre il 20 febbraio del 2007.

A tre anni di distanza dall’inaugurazione il bilancio del lavoro svolto finora non può che essere positivo. Le difficoltà incontrate, legate alle ristrettezze economiche che purtroppo attanagliano i piccoli comuni, sono state in qualche modo affrontate grazie al nostro “senso di comunità” e al continuo lavoro per la costruzione del Bene Comune.

La parola d’ordine è “Svolta”, perché la Casa “Antonella Russo” in questi tre anni ha offerto un’opportunità, di cambiamento a 29 Donne e 34 bambini. Il nostro obiettivo è guardare avanti, continuando a sensibilizzare il territorio sul tema della violenza di genere. L’auspicio è quello di contribuire con i referenti istituzionali preposti, alla piena attuazione della neo Legge “Codice Rosso”.

L’anniversario sarà celebrato presso la nostra Casa di Accoglienza il giorno 16 settembre per info 334/5268148.