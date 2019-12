La pittura a Napoli nei primi decenni del Novecento , dal 21 dicembre al Circolo della Stampa a cura degli Amici del MdAO.

Ad Avellino presso il salone del Circolo della Stampa di Avellino (Prefettura) sito in Corso Vittorio Emanuele al civico 6, si terrà la mostra di rilevanza nazionale LA PITTURA A NAPOLI NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO da sabato 21dicembre 2019 dalle ore 18.00.

L’evento culturale è promosso dal Circolo culturale degli “Amici del MdAO”, con la collaborazione dell’Associazione Culturale ACO e del MdAO – Art Museum.

La Mostra, curata ed ideata da Stefano Orga, con la direzione artistica di Michela Femina, ha l’intento di contribuire a valorizzare la pittura napoletana d’inizio del XX secolo.

Essa è destinata ad affascinare coloro che si avvicineranno per la prima volta alla pittura napoletana del ‘900.

Il Verissage si terrà sabato 21 dicembre alle ore 18.00 con un concerto di brani della canzone napoletana di inizio Novecento realizzato dalla corale Le Bellezze della Musica diretta da Giuseppe D’Amore.

Un’evento culturale da non perdere per gli appassionati d’arte e non, che consentirà un contatto con pittori nati sul finire dell’Ottocento ed è attivi a Napoli e in Campania nei primi decenni del Novecento.

Saranno esposte opere dei seguenti pittori :

Ascione Nicola (1870-1957), Balestrieri Lionello (1872-1958), Barillà Pietro (1887-1953), Bocchetti Gaetano (1888-1990), Campaiola Alfredo (Attivo inizi XX sec.), Cangiullo Francesco (1884-1977), Canino Vincenzo (1892-1978), Caputo Ulisse (1872-1948), Carignani Roberto (1894-1975), Catelli Camillo (1886-1978), Crisconio Luigi (1893-1946), Curcio Edgardo (1881-1923), De Corsi Nicolas (1882-1956), De Nicola Francesco (1882-1961), Galante Francesco (1884-1972), Giarrizzo Manlio (1897-1957), Girosi Franco (1896-1987), La Bella Vincezno (1872-1954), Notte Emilio (1891-1982), Panza Giovanni (1894-1989), Pasini Edoardo (1886-1963), Pelliccioti Tito (1871-1950), Richizzi Gaetano (1879-1950), Siviero Carlo (1882-1953), Striccoli Carlo (1897-1980), Terracina Arturo Bacio (1882-1958), Uva Giuseppe (1874-1937), Villani Giovanni (1885-1948), Viti Eugenio (1881-1952).

Uno speciale ringraziamento va a tutti i prestatori delle preziose opere in mostra.

Per informazioni e contatti: mdao@libero.it .

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1449582575173355/