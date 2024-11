La sfida dell’acqua, venerdì 8 a Montevergine

Le acque sotterranee e superficiali dell’Irpinia rappresentano una delle risorse idriche più preziose del Mezzogiorno, alimentando Campania, Puglia e Basilicata e soddisfacendo quotidianamente il fabbisogno di milioni di cittadini.

Tuttavia, la crescente alternanza di siccità e precipitazioni intense pone nuove sfide che richiedono un approccio coordinato e sostenibile per garantire un uso efficace di questa risorsa fondamentale.

In tale contesto, la Biblioteca Statale di Montevergine ospiterà un convegno con esperti e autorità locali che presenteranno un quadro aggiornato e dettagliato sulle condizioni idriche della regione.

Il convegno, pensato per favorire il dialogo e proporre soluzioni strategiche, avrà luogo alla presenza di S.E. don Luca Guariglia, Abate di Montevergine, del Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e del Direttore della Biblioteca Statale di Montevergine, dom Carmine Allegretti.

Tra i relatori:

Prof. Sabino Aquino , docente di Geologia Applicata all’Università Telematica Pegaso, che illustrerà le attuali conoscenze geologiche della rete idrica dell’Irpinia.

, docente di Geologia Applicata all’Università Telematica Pegaso, che illustrerà le attuali conoscenze geologiche della rete idrica dell’Irpinia. Dott. Vincenzo Capozzi , meteorologo, che analizzerà i cambiamenti climatici in corso e il loro impatto sulle riserve idriche.

, meteorologo, che analizzerà i cambiamenti climatici in corso e il loro impatto sulle riserve idriche. Avv. Antonello Lenzi, Presidente di Alto Calore Servizi S.p.a, che proporrà modalità di coordinamento per una gestione sostenibile delle risorse.

L’incontro si concluderà con il contributo della Dott.ssa Fiorella Pagliuca, Provveditore agli studi della Provincia di Avellino, e sarà arricchito da interventi del pubblico per stimolare un confronto diretto sulle strategie future. L’appuntamento offrirà un’occasione preziosa per discutere di tutela e gestione dell’acqua, risorsa essenziale e sempre più fragile, e per avanzare proposte operative da sviluppare con le autorità locali, enti di gestione e istituzioni.