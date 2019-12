La visita dell’Ispettore Regionale della Campania al Comando dei Carabinieri di Avellino.

Questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino si è svolto l’incontro dell’Ispettore Regionale per la Campania dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Domenico Cagnazzo, con i Coordinatori Provinciali, i Presidenti di Sezione ed i Presidenti dei Nuclei di Protezione Civile A.N.C.

In un clima di cordialità, il Generale Cagnazzo ha manifestato a tutto il personale sentimenti di plauso per l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività a favore delle laboriose comunità di questa provincia. Dopo aver evidenziato l’importanza della funzione sociale quotidianamente assolta soprattutto dal personale effettivo alle Stazioni Carabinieri, baluardo indiscutibile della presenza rassicurante dello Stato, sempre pronto a recepire le istanze dei cittadini ai quali bisogna sempre dare risposte immediate ed esaudienti, ha sottolineando i vincoli di amicizia e cameratismo che legano i carabinieri in servizio e quelli in congedo, ribadendo che in tale simbiosi devono nascere rapporti di collaborazione per un servizio sempre più aderente alle necessità dei cittadini.

Parole di apprezzamento non sono mancate per i componenti delle Sezioni Provinciali dell’A.N.C., illustrando con puntualità e passione l’attività di volontariato e di protezione civile da loro svolte.

Il Generale Cagnazzo, prima dello scambio di auguri per le festività natalizie, ha evidenziato ancora una volta l’importante ruolo svolto dal personale dell’Arma in congedo alle esigenze dei cittadini, a garantire ascolto e sostegno nella quotidianità.