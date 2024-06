L’Aceto di Melannurca Campana IGP Andrea Milano: una campagna che attraversa il territorio

Dalle grandi eccellenze nascono grandi innovazioni. La maestria della lavorazione dell’aceto di Acetificio Andrea Milano e l’eccellenza Melannurca Campana IGP dà vita a un prodotto unico che unisce la tradizione dell’arte acetiera alla qualità eccellente della Melannurca Campana IGP.

Un’eccellenza che gira il territorio, e non solo, grazie a una campagna dinamica e alla visibilità che raggiunge nel territorio pugliese.

Un aceto tra storia ed eccellenza

Il territorio campano è noto per le sue eccellenze, e la Melannurca Campana IGP è indiscutibilmente una delle protagoniste. Conosciuta come “la regina delle mele”, questo frutto unico viene ora reinterpretato grazie alla lavorazione di Acetificio Andrea Milano, azienda rinomata del territorio e attiva nella produzione di aceto dal 1889, che ha saputo valorizzare questa straordinaria materia prima creando l’Aceto di Melannurca Campana IGP.

Un gusto che supera i confini

Attraverso un omaggio al territorio, Acetificio Andrea Milano offre un prodotto di qualità ed eccellenza che rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. La stessa che viene esaltata nella campagna di distribuzione, dove l’occhio viene subito colpito dall’impatto tra la mela e l’aceto, il mix perfetto che dà vita a quel connubio che esalta in tavola ogni pietanza.

Un progetto che attraversa il territorio campano raggiungendo le persone, coinvolgendole durante ogni aspetto della quotidianità. Una campagna di affissione dinamica, che gira Napoli e Salerno, decorando tram, autobus e metro delle città. “L’approccio dinamico e multicanale della campagna mira a creare un impatto significativo sul mercato locale – dichiara Fabio Milano direttore Marketing dell’Acetificio Andrea Milano srl – promuovendo non solo un prodotto di qualità, ma anche la ricca eredità culturale della regione Campania” .

E dalla regione di origine, questa eccellenza, viaggia per l’Italia, raggiungendo la provincia di Bari e il territorio Salentino attraverso la campagna di affissione che permette di apprezzarne la qualità del prodotto già prima che arrivi sulla propria tavola. Un gusto da provare e in cui perdersi alla ricerca del sapore più autentico.

L’arte dell’aceto firmata Andrea Milano

Fondata nel 1889, Acetificio Andrea Milano srl, si posiziona come una delle più importanti realtà produttive del settore con tre stabilimenti in Italia. Due di questi sono radicati nel territorio, alle pendici del Vesuvio, dove si lavorano, oltre ai tradizionali aceti, anche aceti da bere e una linea di detergenti domestici, e uno a Modena, avviato negli anni ‘90 con un impianto per la produzione e invecchiamento dell’Aceto balsamico di Modena IGP.

Giunta oggi alla quinta generazione, l’impresa confeziona oltre 25 milioni di bottiglie di aceto all’anno ed esporta in 70 paesi nel mondo, per un fatturato, registrato nel 2023, di oltre 21 milioni di euro. Da sempre molto sensibile alle tematiche legate alla salvaguardia del pianeta e alla sostenibilità, l’azienda ha concretizzato il suo impegno a partire dal 2021, con la produzione di aceti in bottiglie in R-Pet con il 50% di plastica riciclata. La produzione delle bottiglie in Pet avviene direttamente nello stabilimento di produzione, riducendo così sia le spese di trasporto relative alla movimentazione delle forniture, sia l’impatto ambientale con minori emissioni di CO2.