Le Christmas Bubbles di Amdos Avellino.

In attesa dei mercatini di Natale lungo corso Vittorio Emanuele ad Avellino, l’Amdos Avellino ha cominciato la vendita delle Christmas Bubbles rosa presso la propria sede di via Tagliamento (ex Eca). Tutti i giorni, fino al 14 dicembre, sarà possibile acquistare le palline della prevenzione fatte a mano col cuore da tantissime donne operate al seno, ma anche da tante scuole e case di riposo che hanno voluto partecipare all’iniziativa delle associazioni guidate dal senologo Carlo Iannace, per raccogliere fondi da destinare ai ragazzi ricoverati in oncologia all’ospedale Santobono – Pausilipon di Napoli.

La sede dell’Amdos Avellino resterà aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 con le creazioni del Natale in rosa.

Per info: 348 7184711 Amdos Avellino