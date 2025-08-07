Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori… il viaggio, venerdì 8 a Morcone

Dopo il successo delle prime rappresentazioni, da Montella a San Potito Sannitico, passando per Agerola e i suggestivi scorci del Vallo di Diano, il pubblico ha premiato la forza evocativa di uno spettacolo che mescola ironia e poesia, radici e contemporaneità. Accolto in cortili storici, piazze e teatri naturali, lo spettacolo ha saputo trasformare ogni tappa in un momento di partecipazione collettiva e riscoperta.

L’8 agosto, sarà la volta di Morcone, uno dei borghi simbolo dell’entroterra sannita, ospitato grazie al GAL Alto Tammaro – GAL Titerno, capofila della rete CAM SENT. Qui, tra vicoli e memorie antiche, cavalieri, pellegrini, contadini e viaggiatori torneranno a incontrarsi in una stazione di posta fuori dal tempo, per raccontare – tra epica e quotidianità – i grandi viaggi dell’anima e della storia.

“Quello che stiamo portando in scena è più di uno spettacolo – dichiara il Presidente del GAL Alto Tammaro Antonio Di Maria– è un’esperienza collettiva, un modo per restituire valore ai luoghi, alla memoria e alle comunità. Il calore con cui siamo stati accolti nelle prime tappe ci conferma che il progetto CAM SENT ha intercettato un bisogno profondo: quello di riscoprire, attraverso l’arte, il senso dell’appartenenza e del cammino.”

CAM SENT, finanziato dal PSR Campania 2014-2020 – Misura 19, è un progetto di cooperazione interterritoriale che coinvolge 12 Gruppi di Azione Locale della Campania, di tutte e 5 le province, uniti per promuovere un turismo lento, autentico e sostenibile, valorizzando i cammini storici, culturali, ambientali e spirituali che attraversano la regione.

Dopo Morcone, il viaggio proseguirà a settembre tra i borghi del Taburno, delle Colline Salernitane e della Valle Metelliana, con nuove tappe che continueranno a intrecciare il teatro con il territorio, la narrazione con l’identità.

Appuntamento l’8 agosto a Morcone, presso il Centro Universitas in Piazza Manente, per un nuovo viaggio da condividere, passo dopo passo.