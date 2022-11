Le Note ritrovate, appuntamento finale mercoledì 23 alla ex Chiesa del Carmine.

Gran chiusura, Mercoledì 23 Novembre alle ore 19.00 in Avellino, stavolta presso la Ex Chiesa del Carmine, per la Rassegna CONTEMPORANEA…MENTE 2022 a cura dell’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 con la direzione artistica del M°MASSIMO TESTA. In programma l’Evento LE NOTE RITROVATE, IN MEMORIAM/RINASCITA, con le composizioni in prima assoluta selezionate dalla Giuria dell’omonima CALL FOR SCORES, appuntamento annuale dell’Associazione Zenit 2000, per la tradizionale commemorazione del Sisma del 1980 in Irpinia. A eseguirle l’ENSEMBLE ZENIT 2000, con la direzione del M°MASSIMO TESTA.

Grande e qualificata partecipazione alla CALL FOR SCORES da parte di compositori da tutta Italia nonché dall’estero, circa 20 sono stati i partecipanti. La Giuria deputata, presieduta dal M° ALEXANDROS MARQEAS, compositore greco residente a Parigi, e con la partecipazione dei M. GIANVINCENZO CRESTA e ANDREA TALMELLI, ha selezionato sei brani da eseguirsi in occasione del Concerto del 23 novembre prossimo, segnalandone altri per future esecuzioni dell’ENSEMBLE ZENIT 2000 nel 2023.

Mercoledì si ascolteranno, in loro presenza, le composizioni dei Maestri ANDREA DI VINCENZO, ELENA MAIULLARI, STEFANO OTTOMANO, MARIA RADESCHI, PAOLO RICCI, e YONGBING DAI, compositore cinese residente in Danimarca. L’ENSEMBLE ZENIT 2000, per l’occasione, sarà costituito da MARIO PIO FERRANTE, flauto, DAVIDE DE FEO, clarinetti, GABRIELE DE FEO, pianoforte, VEACESLAV QUADRINI, violino, GIUSEPPE PASCUCCI, viola, CRISTIANO DELLA CORTE, violoncello. Nel corso della serata, come tradizione, è previsto il voto alla migliore composizione da parte del Pubblico in sala e di una giuria della critica giornalistica invitata dalla direzione artistica per l’occasione.

L’evento sarà realizzato in ottemperanza alle vigenti normative ANTICOVID. Vista la limitata capienza del Sito si consiglia di prenotare il posto a sedere. Info al 339 8226488 e 339 5880749.

La Rassegna, con il patrocinio del MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI AVELLINO, è in collaborazione con SIMC, l’Associazione PER CASO SULLA PIAZZETTA di Avellino, CASTELLI d’IRPINIA®, il Sistema MED Campania.