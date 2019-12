Le scuole in visita al frantoio e allo stabilimento di Olio Basso a San Michele di Serino.

Le giovani generazioni alla scoperta della qualità e del gusto dell’olio extravergine di oliva italiano. “Olio Basso” apre le porte ai piccoli alunni dell’Irpinia, alla scoperta di uno dei prodotti d’eccellenza della Dieta Mediterranea.

Allievi ed insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Perna – Dante Alighieri” di Avellino hanno visitato il frantoio e lo stabilimento dell’azienda “Olio Basso”, iniziativa che si è svolta in continuità con numerosi altri incontri con le scuole, già tenuti nel corso di altri anni scolastici.

La finalità di “Olio Basso” è proprio quella di avvicinare le nuove generazioni al mondo delle produzioni agroalimentari di qualità e sensibilizzarle all’importanza dei processi produttivi certificati e trasparenti, educando i più piccoli alla cultura dell’alimentazione sana ed equilibrata, per un consumo sempre più consapevole. Questo è uno dei capisaldi delle politiche aziendali di “Olio Basso”, azienda presente sul mercato dal 1904 che esporta i suoi prodotti in oltre sessanta Paesi in tutto il mondo.

Gli alunni dell’istituto comprensivo avellinese hanno avuto modo di visitare il frantoio per poi passare al cuore dell’azienda, ovvero l’area produzione, scoprendo le varie fasi del processo che porta alla realizzazione vera e propria del prodotto in bottiglia, pronto per essere venduto. Gli alunni hanno quindi gustato una buona merenda rigorosamente con olio extravergine di oliva. Infine la presentazione dell’azienda, la sua storia ed i suoi numeri, la millenaria storia dell’olio extravergine d’oliva, cuore della Dieta Mediterranea, radice culturale del nostro Paese, ancor prima che presidio nutrizionale insostituibile in un regime alimentare sano ed equilibrato.