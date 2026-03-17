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Ultim'ora nazionale Leao cita il Vangelo dopo il mancato abbraccio con Allegri: “L’impossibile è compito mio” Di Redazione Gazzetta di Avellino - 3

(Adnkronos) – Per Rafael Leao, non finiscono le polemiche dopo Lazio-Milan. L’attaccante portoghese ha fatto discutere per la sua reazione alla sostituzione decisa al 67′ dall’allenatore Massimiliano Allegri, evitando l’abbraccio con il tecnico al momento del cambio. Poche ore fa, dopo ore di malumori da parte dei tifosi per la sua prestazione incolore – in seguito alla sconfitta contro i biancocelesti – Rafa ha postato una storia su Instagram con un messaggio tutto da decifrare. Una frase che il numero 10 del Milan riprende dal Vangelo e attribuisce a Gesù: “Fai ciò che è in tuo potere. L’impossibile è compito mio”.

Un momento non semplice per l’attaccante del Milan, che – al netto dei gol – quest’anno sta faticando più del previsto a causa dei problemi fisici.

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